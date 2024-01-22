В 2023 році ДБР повідомило про підозру 10 народним депутатам
Київ • УНН
У ДБР повідомили, що у 2023 році десять народних депутатів України отримали повідомлення про підозру, а стосовно двох обвинувальні акти були скеровані до суду. Повідомлення стосуються звинувачень у хабарництві, захопленні землі та привласненні природного газу.
Протягом 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру десятьом народним депутатам України. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов під час брифінгу, передає кореспондентка УНН.
Стосовно народних депутатів, за 2023 рік повідомлено про підозру 10 народним обранця. Стосовно двох направлено обвинувальні акти до суду
За словами Генпрокурора Андрія Костіна, це тільки ці провадження, які знаходяться в державному бюро розслідувань. Окрім того, деякі провадження знаходяться в національному антикорупційному бюро України.
Проваджень достатньо багато, це десятки
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