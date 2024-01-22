В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам
Киев • УНН
В ГБР сообщили, что в 2023 году десять народных депутатов Украины получили сообщение о подозрении, а в отношении двух обвинительные акты были направлены в суд. Сообщения касаются обвинений во взяточничестве, захвате земли и присвоении природного газа.
В течение 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении десяти народным депутатам Украины. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга, передает корреспондентка УНН.
Относительно народных депутатов, за 2023 год сообщено о подозрении 10 народным избранникам. В отношении двух направлены обвинительные акты в суд
По словам Генпрокурора Андрея Костина, это только эти производства, которые находятся в государственном бюро расследований. Кроме того, некоторые производства находятся в национальном антикоррупционном бюро Украины.
Производств достаточно много, это десятки
Напомним
11 октября САП и НАБУ заочно сообщили о подозрении действующему народному депутату Ярославу Дубневичу Украины в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн.
25 октября нардепу Роберту Горвату сообщено о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн.
21 ноября нардепу Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе22 январь 2024, 11:09 • 12595 просмотров
В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам
В ГБР сообщили, что в 2023 году десять народных депутатов Украины получили сообщение о подозрении, а в отношении двух обвинительные акты были направлены в суд. Сообщения касаются обвинений во взяточничестве, захвате земли и присвоении природного газа.
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