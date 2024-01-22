В 2023 году ГБР сообщило о подозрении 10 народным депутатам

В течение 2023 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении десяти народным депутатам Украины. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга, передает корреспондентка УНН.

Относительно народных депутатов, за 2023 год сообщено о подозрении 10 народным избранникам. В отношении двух направлены обвинительные акты в суд - сказал Алексей Сухачев.

По словам Генпрокурора Андрея Костина, это только эти производства, которые находятся в государственном бюро расследований. Кроме того, некоторые производства находятся в национальном антикоррупционном бюро Украины.

Производств достаточно много, это десятки - проинформировал Генпрокурор.

Напомним

11 октября САП и НАБУ заочно сообщили о подозрении действующему народному депутату Ярославу Дубневичу Украины в завладении природным газом на сумму более 2,1 млрд грн.

25 октября нардепу Роберту Горвату сообщено о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн.

21 ноября нардепу Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

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