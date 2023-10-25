Нардепу Горвату повідомили про підозру за багатомільйонні оборудки з землею
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Народному депутату Роберту Горвату повідомлено про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ідеться про народного депутата Роберта Горвата.
Цитата
«24 жовтня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив народному депутату Україну про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 млн грн», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Також 24-25 жовтня 2023 року про підозру, як вказано, повідомлено ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину, а саме колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Вказано, що вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Суть справи
Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив злочинну схему заволодіння державними земельними ділянками.
«Так, директор держпідприємства відмовився від права користування ділянками загальною площею 323 га та звернувся з відповідною заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після припинення права користування цими землями, відповідно до злочинної схеми, керівник ГУ Держгеокадастру області передав ці ділянки наперед визначеним фізособам, які в подальшому продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. У результаті реалізації цієї схеми інтересам держави завдано понад 123 млн грн збитків», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
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