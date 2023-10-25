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Нардепу Горвату сообщили о подозрении за многомиллионную схему с землей

Киев • УНН

 • 131677 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Народному депутату Роберту Горвату сообщено о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные САП.

Нардепу Горвату сообщили о подозрении за многомиллионную схему с землей

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о народном депутате Роберте Горвате.

Цитата

«24 октября 2023 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил народному депутату Украины о подозрении в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб на более 123 млн грн», - говорится в сообщении.

Детали

Также 24-25 октября 2023 года о подозрении, как указано, сообщено еще трем лицам, причастным к совершению этого преступления, а именно бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастра одной из областей, экс-директору государственного предприятия и директору частного предприятия.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Указано, что решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Суть дела

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в 2016-2019 годах народный депутат Украины, имея влияние на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра одной из областей, разработал преступную схему завладения государственными земельными участками.

«Директор госпредприятия отказался от права пользования участками общей площадью 323 га и обратился с соответствующим заявлением в ГУ Госгеокадастра области. После прекращения права пользования этими землями, в соответствии с преступной схемой, руководитель ГУ Госгеокадастра области передал эти участки заранее определенным физлицам, которые в дальнейшем продали их компании, подконтрольной организатору схемы. В результате реализации этой схемы интересам государства нанесен более 123 млн грн убытков», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Нардепу Дубневичу сообщили о подозрении в хищении газа на 2,1 млрд грн.

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