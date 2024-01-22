ГБР о деле Мазепы: застройка земель Киевской ГЭС может привести к техногенной катастрофе

Застройка территории, где расположена Киевская ГЭС может привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует ГБР, комментируя дело Игоря Мазепы, передает УНН.

Детали

Он подчеркнул, что на территории Лебедевского и Хотяновского сельских советов Вышгородского района Киевской области размещена левобережная защитная плотина "Каскада Киевских ГЭС и ГАЭС" ПАО "Укргидроэнерго". Она имеет протяженность более 65 км (площадью 3 тыс. га) и является гидротехническим сооружением, относящимся к объекту государственной собственности, который находится в ведении Минэкономики.

"Любое жилищное строительство на дамбе запрещено по закону",- подчеркнул директор Бюро.

"Разрешение на выделение земель на территории гидротехнических сооружений может быть предоставлено только в аренду для сенокошения или выпаса, ведения лесохозяйственной, охотничьей или рыбохозяйственной деятельности. Застройка на этом участке не просто так запрещена законом - это может привести к техногенной катастрофе, от которой кстати, могли пострадать не только жители этих городков, но и киевляне", - акцентировал Сухачев.

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По его словам, в частности, застройка прибрежной территории усложнила работникам Киевской ГЭС осуществление регламентных и других работ.

Сухачев отметил, что земля расположена в живописном месте, недалеко от мегаполиса и является привлекательной для застройщиков и клиентов. На этой территории в течение последних десяти лет как на дрожжах начали расти элитные коттеджные городки.

По его словам, в январе 2022 года Бюро передали расследование уголовного производства по факту завладения земель и гидротехнических сооружений на территории Киевской области, которое с 2014 года расследовалось различными органами досудебного расследования.

Также он сообщил, что к схеме, в том числе причастны должностные лица Госгеокадастра и другие чиновники, которые являются субъектами Государственного бюро расследований. Именно поэтому наш правоохранительный орган и занимается расследованием этого производства.

По его словам, следователи ГБР с 2022 года активно включились в работу, провели большой объем следственных действий, провели много необходимых экспертиз, которые позволили доказать причастность к этой сделке не только местных чиновников и должностных лиц Госгеокадастра Киевщины, но и известных бизнесменов - застройщиков.

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Уже документально подтверждена незаконная приватизация более 7 га, но работа не останавливается ни на минуту. Сейчас принимаются меры по доведению причастности указанных лиц к завладению около 300 га земель ориентировочной стоимостью 1,1 млрд грн.

Сухачев подробно рассказал о противоправной схеме: чиновники выдавали землю на территории Киевской ГЭС якобы для ведения хозяйства, в том числе - подставным лицам, которых подыскивали подручные бизнесменов за 1 тыс. гривен. Затем компании бизнесменов покупали у них эти участки за бесценок. Далее происходило строительство элитного жилья, которое продавалось по цене от 500 тыс. долларов США и выше, но при этом новому владельцу продавался только земельный участок, налоги от продажи дома не начислялись и не уплачивались. Во избежание установленной процедуры ввода жилого дома в эксплуатацию выдавались справки, в которых указывалось заведомо ложные данные о том, что дома построены до 1991 года.