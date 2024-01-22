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ДБР про справу Мазепи: забудова земель Київської ГЕС може призвести до техногенної катастрофи

ДБР про справу Мазепи: забудова земель Київської ГЕС може призвести до техногенної катастрофи

Київ • УНН

 • 23351 перегляди

Державне бюро розслідувань (ДБР) попереджає, що забудова в зоні Київської гідроелектростанції (ГЕС) може призвести до техногенної катастрофи.

Забудова території, де розташована Київська ГЕС може призвести до техногенної катастрофи. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, якого цитує ДБР, коментуючи справу Ігоря Мазепи, передає УНН.

Деталі

Він підкреслив, що на території Лебедівської й Хотянівської сільських рад Вишгородського району Київської області розміщена лівобережна захисна гребля "Каскаду Київських ГЕС і ГАЕС" ПАТ "Укргідроенерго". Вона має протяжність понад 65 км (площею 3 тис. га) та є гідротехнічною спорудою, що належить до об'єкта державної власності, який перебуває у віданні Мінекономіки.

"Будь-яке житлове будівництво на дамбі заборонено згідно із законом",- наголосив директор Бюро.

"Дозвіл на виділення земель на території гідротехнічних споруд може бути надано лише в оренду для сінокосіння чи випасання, ведення лісогосподарської, мисливської або рибогосподарської діяльності. Забудова на цій ділянці не просто так заборонена законом – це може призвести до техногенної катастрофи, від якої до речі, могли постраждати не лише мешканці цих містечок, але й кияни", - акцентував Сухачов.

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За його словами, зокрема, забудова прибережної території ускладнила працівникам Київської ГЕС здійснення регламентних та інших робіт.

Сухачов зауважив, що земля розташована в мальовничому місці, недалеко від мегаполіса і є привабливою для забудовників та клієнтів. На цій території протягом останніх десяти років як на дріжджах почали зростати елітні котеджні містечка.

За його словами, у січні 2022 року Бюро передали розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння земель та гідротехнічних споруд на території Київської області, яке з 2014 року розслідувалося різними органами досудового розслідування.

Також він повідомив, що до схеми, у тому числі причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб’єктами Державного бюро розслідувань. Саме тому наш правоохоронний орган і займається розслідуванням цього провадження.

За його словами, слідчі ДБР з 2022 року активно включились в роботу, провели великий обсяг слідчих дій, провели багато необхідних експертиз, які дали змогу довести причетність до цієї оборудки не лише місцевих чиновників та посадовців Держгеокадастру Київщини, а й відомих бізнесменів — забудовників.

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Вже документально підтверджена незаконна приватизація понад 7 га, але робота не зупиняється ні на хвилину. Наразі вживаються заходи щодо доведення причетності вказаних осіб до заволодіння близько 300 га земель орієнтовною вартістю 1,1 млрд грн.

Сухачов детально розповів про протиправну схему: чиновники видавали землю на території Київської ГЕС начебто для ведення господарства, в тому числі — підставним особам, яких підшуковували підручні бізнесменів за 1 тис. гривень. Потім компанії бізнесменів купляли у них ці ділянки за безцінь. Далі відбувалось будівництво елітного житла, яке продавалося за ціною від 500 тис. доларів США і вище, але при цьому новому власнику продавалася лише земельна ділянка, податки від продажу будинку не нараховувалися і не сплачувалися. Щоб уникнути встановленої процедури введення житлового будинку в експлуатацію видавались довідки, у яких вказувалось свідомо неправдиві дані про те, що будинки побудовані до 1991 року.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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