Оперативники Нацполиции с начала года заблокировали 11 коррупционных схем

Департаментом стратегических расследований Нацполиции в течение января было разоблачено 28 человек, причастных к коррупционным схемам, а сумма задокументированных взяток достигла 4,4 млн гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Уточняется, что задержания прошли в Одесской, Днепропетровской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовский, Полтавской областях и Киеве.

Суммы неправомерной выгоды за "решение вопросов" колебались от 500 до 20 000 долларов: уклонение от военной службы, выдача разрешений и т.д - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента стратегических расследований Андрей Рубель, с начала года оперативниками подразделения совместно со следователями полиции и прокурорами было разоблачено 28 человек, причастных к коррупционным схемам, а сумма задокументированных взяток достигла 4,4 млн гривен.

В частности, в Одесской области задержали местного предпринимателя, который требовал 1000 долларов с военнослужащего. За указанную сумму обещал посодействовать в беспрепятственном оформлении его онкобольной матери группы инвалидности.

В Полтавской области разоблачили группу лиц, которые разворовывали бюджет во время ремонта укрытия в больнице. Получили "откатов" на сумму 1 200 000 гривен. Один из фигурантов даже приобрел автомобиль.

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В Киеве разоблачены три фигуранта. Один из них, чиновник коммунального предприятия КГГА, брал деньги за возвращение изъятого имущества и разрешения на размещение объектов передвижной торговли. В целом он получил почти 170 000 гривен. Кроме того, выяснилось, что руководитель структурного подразделения Госпродпотребслужбы в Киевской области и городе Киеве за выдачу одного положительного заключения по результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевой продукции брал 500 долларов.

В Днепропетровской области задержаны руководители благотворительной и общественной организаций, которые за 10 тысяч долларов обещали кризисникам снятие с воинского учета. Также задержан руководитель высшего учебного заведения, который брал деньги со студентов в обмен за успешную сдачу зачетов и экзаменов.

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На Харьковщине задержан руководитель коммунального предприятия городского совета. За разрешение на захоронение опасных бытовых и промышленных отходов на территории свалки получал от предпринимателей взятки.

На Львовщине правоохранители задержали гражданина, который за 2 тысячи долларов помогал военнообязанным мужчинам покинуть территорию Украины.

В Тернопольской области правоохранители разоблачили чиновника лесхоза на взятке в 45 тысяч гривен. За это он без учета отпускал древесину.

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