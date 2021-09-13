Операція вакцинація: у Києві лише у чотирьох районах щепили від COVID-19 80% працівників шкіл

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“На сьогодні вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80 відсотків вакцинованих працівників шкіл, ще 4 — майже досягли цієї цифри, а ще два райони нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні. Саме працівники освіти з відповідальністю поставились до вакцинації й показали приклад відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, які поруч”, — підкреслив Валентин Мондриївський.

Деталі

Відомо, що майже два тижні навчання у столиці утримують одні з найменших темпів розповсюдження хвороби COVID-19 у закладах освіти.

“Реальна захворюваність серед педагогічного складу в школах наразі складає менше ніж 0,1%, а серед учнів — 0,004%. Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році”, — додав Мондриївський.

Нагадаємо

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у регіонах, що перебуватимуть на зеленому рівні епідемічної небезпеки, школи працюватимуть у звичайному режимі, а вимога про 80% вакцинованих педпрацівників у закладі освіти діє у жовтій, помаранчевій та червоній зонах.