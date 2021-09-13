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Операция вакцинация: в Киеве только в четырех районах привили от COVID-19 80% работников школ

Операция вакцинация: в Киеве только в четырех районах привили от COVID-19 80% работников школ

Киев  •  УНН

 • 13370 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киеве только в четырех районах привили от коронавируса 80% работников школ. Еще в четырех районах почти достигли этой цели. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН.

Цитата

"На сегодня уже 4 из 10 районов города пересекли отметку в 80 процентов вакцинированных работников школ, еще 4 - почти достигли этой цифры, а еще два района наращивают темпы вакцинации и выйдут на необходимый показатель на следующей неделе. Именно работники образования с ответственностью отнеслись к вакцинации и показали пример ответственного отношения к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом", - подчеркнул Валентин Мондриевский.

Детали

Известно, что почти две недели обучения в столице удерживают одни из самых низких темпов распространения болезни COVID-19 в учебных заведениях.

"Реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее 0,1%, а среди учеников - 0,004%. Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. Мы надеемся, что сможем пройти даже пик заболеваемости без закрытия школ в этом году", - добавил Мондриевский.

Напомним

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в регионах, которые будут находиться на зеленом уровне эпидемической опасности, школы будут работать в обычном режиме, а требование о 80% вакцинированных педагогических работников в учебном заведении действует в желтой, оранжевой и красной зонах.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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