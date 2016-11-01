Через бої за Мосул майже 18 тисяч людей залишили свої будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Близько 18 тисяч іракців були змушені покинути свої будинки через операції зі звільнення Мосула від терористичного угрупування “Ісламська держава”. Ці дані опублікувала женевська штаб-квартира Міжнародної організації з міграції, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“МОМ нарахувала в цілому 17916 осіб, які евакуйовані внаслідок військових операцій, що почалися в районі Мосула 17 жовтня”, — йдеться в повідомленні організації.
Більшість з них знаходяться в провінції Найнава, включаючи Мосул, Ель-Хамданом і Телль- Кайф. Інші попрямували в Ель-Фаллуджа і Махмур.
Представники МОМ в Іраку повідомили, що 1 листопада в центральний табір для вимушених переселенців до провінції Анбар прибули 28 сімей. У неділю і понеділок прибуття 38 сімей було зареєстровано в двох таборах в Найнава.
Як повідомляв УНН, військовослужбовці армії Іраку прорвали сьогодні оборону бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" і увійшли в місто Мосул з північного напрямку.