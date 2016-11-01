Через бои за Мосул почти 18 тысяч человек покинули свои дома
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Около 18 000 иракцев были вынуждены покинуть свои дома из-за операции по освобождению Мосула от террористической группировки "Исламское государство". Эти данные опубликовала женевская штаб-квартира Международной организации по миграции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"МОМ насчитала в целом 17916 человек, эвакуированных в результате военных операций, начавшихся в районе Мосула 17 октября", - говорится в сообщении организации.
Большинство из них находятся в провинции Найнава, включая Мосул, Эль-Хамданом и Телль-Кайф. Другие направились в Эль-Фаллуджа и Махмур.
Представители МОМ в Ираке сообщили, что 1 ноября в центральный лагерь для вынужденных переселенцев в провинции Анбар прибыли 28 семей. В воскресенье и понедельник прибытия 38 семей было зарегистрировано в двух лагерях в Найнава.
Как сообщал УНН, военнослужащие армии Ирака прорвали сегодня оборону боевиков террористической группировки "Исламское государство" и вошли в город Мосул с северного направления.