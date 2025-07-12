Операторів ворожих дронів, причетних до смерті однорічного хлопчика на Херсонщині, знищили - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про знищення операторів російських ударних дронів, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині. Екіпаж ворожих військових злочинців перебував у нежитловому будинку в Голій Пристані.
Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині. Як повідомили у Генштабі, "є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", передає УНН.
Контекст
Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.
На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено
Деталі
За даними Генштабу, напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.
У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося. Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть!
Війська рф вдарили дроном по Херсонщині: загинув однорічний хлопчик 09.07.25, 13:41 • 1277 переглядiв