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Операторів ворожих дронів, причетних до смерті однорічного хлопчика на Херсонщині, знищили - Генштаб

Київ • УНН

 • 1346 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про знищення операторів російських ударних дронів, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині. Екіпаж ворожих військових злочинців перебував у нежитловому будинку в Голій Пристані.

Операторів ворожих дронів, причетних до смерті однорічного хлопчика на Херсонщині, знищили - Генштаб

Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині. Як повідомили у Генштабі, "є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", передає УНН.

Контекст

Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено 

- йдеться у повідомленні

Деталі

За даними Генштабу, напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося. Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть! 

- резюмували у Генштабі.

Війська рф вдарили дроном по Херсонщині: загинув однорічний хлопчик 09.07.25, 13:41 • 1277 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Херсонська область
Україна
Tesla
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