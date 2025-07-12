Операторов вражеских дронов, причастных к смерти годовалого мальчика на Херсонщине, уничтожили - Генштаб

Украинские воины отомстили российским варварам, убившим годовалого мальчика в Херсонской области. Как сообщили в Генштабе, "есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены", передает УНН.

Контекст

Как известно, 9 июля 2025 года, около 12:10, во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской общины Херсонской области в результате удара российского БпЛА "Молния" погиб годовалый Дима, а его бабушка получила ранения.

На данный момент есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены - говорится в сообщении

Детали

По данным Генштаба, направление запуска ударного дрона "Молния", атаковавшего жилой дом в Правдино, было определено – район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.

В окна соответствующего этажа операторы ударных БпЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось. Наши воины отомстят каждому русскому подонку, который пришел сюда сеять смерть! - резюмировали в Генштабе.

Войска рф ударили дроном по Херсонщине: погиб годовалый мальчик