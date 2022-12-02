ОПЕК може ще більше скоротити видобуток "чорного золота" на тлі плану з обмеження цін на російську нафту

Під час останнього міністерського засідання у жовтні Організація країн-експортерів нафти, що складається з 13 країн, очолювана Ер-Ріядом, та її 10 союзниками на чолі з Москвою, відомі під загальною назвою ОПЕК+, погодилися скоротити видобуток на два мільйони барелів на добу.

Скорочення ОПЕК+ стало найбільшим з піку пандемії Covid у 2020 році.

Країни G7, ЄС та Австралія також були близькими до того, щоб у четвер домовитися про обмеження цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель.

Деталі

На тлі побоювань уповільнення економічного зростання в неділю відбудеться зустріч картелю у форматі відеоконференції перед тим, як ЄС запровадить ембарго на постачання російської нафти з понеділка.

Альянс має проголосувати за "скасування попереднього рішення" про скорочення видобутку на два мільйони барелів на добу, повідомило AFP іранське джерело, стверджуючи, що ринок "дуже нестабільний" у світлі неминучих європейських санкцій.

"Швидше за все, група підтвердить свою прихильність до останніх скорочень видобутку", - каже аналітик PVM Energy Стівен Бреннок, додаючи, що не виключає, що вони "можуть навіть потенційно оголосити про нові скорочення" для підтримки цін.

У росії "є кілька варіантів обійти обмеження", - сказав економіст UniCredit Едоардо Кампанелла, додавши, що "ОПЕК+ може виявитися вимушеною зайняти більш агресивну позицію", скоротивши або пригрозивши ще більше скоротити видобуток.

"росія також може вжити заходів у відповідь, використовуючи свій вплив в ОПЕК+, щоб домогтися подальшого скорочення видобутку, що посилить глобальну енергетичну кризу", - сказав Кампанелла.

Доповнення

ЄС прийняв рішення заборонити державам-членам купувати російську нафту, що експортується морем, з 5 грудня.

ЄС уже домовився з Вашингтоном про необхідність обмежити ціну, яку західні клієнти платять за російську нафту, щоб не дати Москві отримати прибуток від підвищення цін, спричиненого війною з Україною.

Минулого тижня путін попередив, що будь-яка спроба Заходу обмежити ціни на російську нафту матиме "серйозні наслідки" для світових ринків.