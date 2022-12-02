ОПЕК может еще больше сократить добычу "черного золота" на фоне плана по ограничению цен на российскую нефть.

Во время последнего министерского заседания в октябре Организация стран-экспортеров нефти, состоящая из 13 стран, возглавляемая Эр-Риядом, и ее 10 союзниками во главе с Москвой, известные под общим названием ОПЕК+, согласились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

Сокращение ОПЕК+ стало самым большим с пика пандемии Covid в 2020 году.

Страны G7, ЕС и Австралия также были близки к тому, чтобы в четверг договориться об ограничении цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Детали

На фоне опасений замедления экономического роста в воскресенье состоится встреча картеля в формате видеоконференции перед тем, как ЕС введет эмбарго на поставку российской нефти с понедельника.

Альянс должен проголосовать за "отмену предыдущего решения" о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, сообщил AFP иранский источник, утверждая, что рынок "очень нестабильный" в свете неизбежных европейских санкций.

"Скорее всего, группа подтвердит свою приверженность последним сокращениям добычи", - говорит аналитик PVM Energy Стивен Бреннок, добавляя, что не исключает, что они "могут даже потенциально объявить о новых сокращениях" для поддержки цен.

У россии "есть несколько вариантов обойти ограничения", - сказал экономист UniCredit Эдоардо Кампанелла, добавив, что "ОПЕК+ может оказаться вынужденной занять более агрессивную позицию", сократив или пригрозив еще больше сократить добычу.

"россия также может принять ответные меры, используя свое влияние в ОПЕК+, чтобы добиться дальнейшего сокращения добычи, что усугубит глобальный энергетический кризис", - сказал Кампанелла.

Дополнение

ЕС принял решение запретить государствам-членам покупать экспортируемую морем российскую нефть с 5 декабря.

ЕС уже договорился с Вашингтоном о необходимости ограничить цену, которую западные клиенты платят за российскую нефть, чтобы не дать Москве получить прибыль от повышения цен, вызванного войной с Украиной.

На прошлой неделе путин предупредил, что любая попытка Запада ограничить цены на российскую нефть будет иметь "серьезные последствия" для мировых рынков.