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ОПЕК может еще больше сократить добычу "черного золота" на фоне плана по ограничению цен на российскую нефть.

ОПЕК может еще больше сократить добычу "черного золота" на фоне плана по ограничению цен на российскую нефть.

Киев • УНН

 • 1152859 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Крупные производители нефти будут соблюдать свою текущую стратегию добычи или даже еще больше сократят добычу из-за ограничения цен на российскую нефть и эмбарго на ее поставку. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Во время последнего министерского заседания в октябре Организация стран-экспортеров нефти, состоящая из 13 стран, возглавляемая Эр-Риядом, и ее 10 союзниками во главе с Москвой, известные под общим названием ОПЕК+, согласились сократить добычу на два миллиона баррелей в сутки.

Сокращение ОПЕК+ стало самым большим с пика пандемии Covid в 2020 году.

Страны G7, ЕС и Австралия также были близки к тому, чтобы в четверг договориться об ограничении цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель.

Детали

На фоне опасений замедления экономического роста в воскресенье состоится встреча картеля в формате видеоконференции перед тем, как ЕС введет эмбарго на поставку российской нефти с понедельника.

Альянс должен проголосовать за "отмену предыдущего решения" о сокращении добычи на два миллиона баррелей в сутки, сообщил AFP иранский источник, утверждая, что рынок "очень нестабильный" в свете неизбежных европейских санкций.

"Скорее всего, группа подтвердит свою приверженность последним сокращениям добычи", - говорит аналитик PVM Energy Стивен Бреннок, добавляя, что не исключает, что они "могут даже потенциально объявить о новых сокращениях" для поддержки цен.

У россии "есть несколько вариантов обойти ограничения", - сказал экономист UniCredit Эдоардо Кампанелла, добавив, что "ОПЕК+ может оказаться вынужденной занять более агрессивную позицию", сократив или пригрозив еще больше сократить добычу.

"россия также может принять ответные меры, используя свое влияние в ОПЕК+, чтобы добиться дальнейшего сокращения добычи, что усугубит глобальный энергетический кризис", - сказал Кампанелла.

Дополнение

ЕС принял решение запретить государствам-членам покупать экспортируемую морем российскую нефть с 5 декабря.

ЕС уже договорился с Вашингтоном о необходимости ограничить цену, которую западные клиенты платят за российскую нефть, чтобы не дать Москве получить прибыль от повышения цен, вызванного войной с Украиной.

На прошлой неделе путин предупредил, что любая попытка Запада ограничить цены на российскую нефть будет иметь "серьезные последствия" для мировых рынков.

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