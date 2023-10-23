Опалювальний сезон: у Харкові на тлі похолодання запускають усі котельні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Харкові відсьогодні починають запускати у роботу всі котельні через похолодання. Про це повідомив у понеділок мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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«У Харкові очікується похолодання. Тому відсьогодні починаємо запускати роботу всіх котелень міста», - написав Терехов у Telegram.
За його словами, відповідальні комунальні служби "посилено працюють над тим, щоб якнайшвидше забезпечити теплом житлові будинки харківʼян і міські об’єкти соціальної сфери".
«Ті ж служби проінформовані щодо негайних дій з опаленням на випадок ворожих обстрілів енергосистеми», - додав Терехов.
Раніше
Початок опалювального сезону у Харкові відтермінували через теплу погоду.
Доповнення
З 1 жовтня в Україні житлову субсидію розраховано на опалювальний період 2023-2024 років. І на опалювальний сезон її продовжать автоматично.