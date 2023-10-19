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Субсидії на опалювальний сезон: про що варто знати

Київ • УНН

 • 281884 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. З 1 жовтня в Україні житлову субсидію буде розраховано на опалювальний період 2023-2024 років. І на опалювальний сезон її продовжать автоматично, повідомили у Пенсійному фонді України, пише УНН.

Субсидії на опалювальний сезон: про що варто знати

Цитата

"Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами ПФУ у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею", - ідеться у повідомленні.

Які доходи враховуються

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховуються за І-ІІ квартали 2023 року.

При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Якщо раніше субсидію не одержували

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року, повідомили у ПФУ.

Субсидія за жовтень: 15 днів без опалення та 16 днів з опаленням

Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається, зазначили у фонді.

Раніше

Пенсійний фонд пояснив, як оформити житлову субсидію онлайн.

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