Субсидии на отопительный сезон: о чем стоит знать

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"Домохозяйствам, которым было определено право на жилищную субсидию в сентябре 2023 года, в том числе тем у кого размер жилищной субсидии составлял 0,00 грн, органами ПФУ в октябре будет проведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон без необходимости обращаться за ней", - говорится в сообщении.

Какие доходы учитываются

Для проведения расчета жилищной субсидии на отопительный период доходы учитываются за I-II кварталы 2023 года.

При этом при расчете жилищной субсидии на отопительный период (с октября) размер пенсионной выплаты (как доход) учитывается за август 2023 года.

Если ранее субсидию не получали

Если граждане, которые не получали жилищную субсидию летом или которым было отказано в ее назначении на неотапливаемый период, обратятся за ее назначением в период по 30 ноября 2023 года, жилищная субсидия будет назначена с октября 2023 года, сообщили в ПФУ.

Субсидия за октябрь: 15 дней без отопления и 16 дней с отоплением

Размер жилищной субсидии за октябрь исчисляется с учетом продолжительности отопительного периода с 16 октября. То есть услуга по отоплению жилого помещения рассчитывается на 16 дней независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически предоставляется, отметили в фонде.

Ранее

Пенсионный фонд объяснил, как оформить жилищную субсидию онлайн.