Отопительный сезон: в Харькове на фоне похолодания запускают все котельные
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Харькове начинают запускать в работу все котельные из-за похолодания. Об этом сообщил в понедельник мэр Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
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«В Харькове ожидается похолодание. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем запускать работу всех котельных города», - написал Терехов в Telegram.
По его словам, ответственные коммунальные службы "усиленно работают над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить теплом жилые дома харьковчан и городские объекты социальной сферы".
"Те же службы проинформированы о немедленных действиях с отоплением на случай вражеских обстрелов энергосистемы", - добавил Терехов.
Ранее
Начало отопительного сезона в Харькове отсрочили из-за теплой погоды.
Дополнение
С 1 октября в Украине жилищная субсидия рассчитана на отопительный период 2023-2024 годов. И на отопительный сезон ее продолжат автоматически.