ОП анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого: заплановано пресконференцію Зеленського

Офіс Президента анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого, у межах якого заплановано пресконференцію Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.

У неділю, 25 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2024". Формат заходу: панельні дискусії, пресконференція Президента України - повідомили в ОП.

Основні теми форуму, як зазначається: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.

Зеленський 25 лютого проведе велику конференцію з представниками влади та військовими