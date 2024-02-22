ОП анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого: заплановано пресконференцію Зеленського
Київ • УНН
Офіс Президента повідомив, що президент Зеленський проведе пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2024" 25 лютого, щоб обговорити досягнення цілей України у війні, розвиток оборонних сил, економіку та мир.
Офіс Президента анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого, у межах якого заплановано пресконференцію Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.
У неділю, 25 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2024". Формат заходу: панельні дискусії, пресконференція Президента України
Основні теми форуму, як зазначається: досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.
Зеленський 25 лютого проведе велику конференцію з представниками влади та військовими21.02.24, 19:42 • 25655 переглядiв