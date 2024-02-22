ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского
Киев • УНН
Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.
Офис Президента анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля, в рамках которого запланирована пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.
В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". Формат мероприятия: панельные дискуссии, пресс-конференция Президента Украины
Основные темы форума, как отмечается: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней наших людей.
Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными21 февраля 2024, 17:42 • 22770 просмотров
ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского
Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.
Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.
Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины
21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов
Ко второй годовщине российского вторжения Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $25,9 млн и ужесточении санкций против россии.
Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый
Российские войска обстреляли Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения.
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.
Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые
За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.
На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший
Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня село в Николаевской области Украины, ранив одного человека и разрушив жилой дом.
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.