ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  136049 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  166239 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  154614 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  180938 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  197321 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  174812 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  197131 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  357878 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  334591 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373946 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 07:14  •  7671 просмотра

Read in English

Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.

Офис Президента анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля, в рамках которого запланирована пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН

В воскресенье, 25 февраля, состоится форум "Украина. Год 2024". Формат мероприятия: панельные дискуссии, пресс-конференция Президента Украины

- сообщили в ОП.

Основные темы форума, как отмечается: достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины в мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности для Украины и защита жизней наших людей.

Зеленский 25 февраля проведет большую конференцию с представителями власти и военными21 февраля 2024, 17:42 • 22770 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
ОП анонсував форум "Україна. Рік 2024" на 25 лютого: заплановано пресконференцію Зеленського
OP announces forum "Ukraine. The Year 2024" on February 25: Zelenskyy's press conference is scheduled
Новости по теме

ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

Офис Президента сообщил, что президент Зеленский проведет пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024" 25 февраля, чтобы обсудить достижение целей Украины в войне, развитие оборонных сил, экономику и мир.

Война •   •  7671 просмотра
ОП анонсировал форум "Украина. Год 2024" на 25 февраля: запланирована пресс-конференция Зеленского

Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов

Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и ударила дроном в трех общинах Сумской области, вызвав 16 взрывов.

Война •   •  10437 просмотра
Армия рф ночью 4 раза обстреляла Сумскую область: зафиксировано 16 взрывов

Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.

Общество •   •  8808 просмотра
Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

21 февраля россияне ранили двух жителей в Доброполье и одного в Мемрике Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА.

Война •   •  10456 просмотра
россияне за сутки ранили еще троих жителей Донетчины

Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов

Ко второй годовщине российского вторжения Новая Зеландия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму $25,9 млн и ужесточении санкций против россии.

Война •   •  12335 просмотра
Новая Зеландия объявила о пакете помощи для Украины: почти 26 млн долларов

Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый

Российские войска обстреляли Харьковскую область из артиллерии, минометов и авиации, в результате чего 1 человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  11360 просмотра
Армия рф обстреляла Харьковскую область из артиллерии, сбросила КАБ: есть погибший и раненый

На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска нанесли 578 ударов по территории области, в том числе 130 ударов с беспилотников по нескольким населенным пунктам.

Война •   •  12642 просмотра
На Запорожье интенсивные обстрелы врага: 578 ударов за сутки

Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

За минувшие сутки российские войска выпустили 156 снарядов по Херсонской области, в результате обстрелов жилых кварталов ранения получили три человека.

Война •   •  13876 просмотра
Херсонскую область россияне обстреляли 47 раз, нанесли ракетный удар по Чернобаевке, есть раненые

На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня село в Николаевской области Украины, ранив одного человека и разрушив жилой дом.

Война •   •  17037 просмотра
На Николаевщине враг обстрелял общину из РСЗО, есть пострадавший

Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 407 240 человек личного состава и 6523 танков.

Война •   •  18665 просмотра
Еще плюс 1160 оккупантов, самолет и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага