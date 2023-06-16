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"Оособисто відчули, що переживають українці щодня": голова Київської ОВА про візит африканської делегації в Бучу

Київ • УНН

 • 1271413 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час візиту у місто Буча Київської області, яке було тимчасово окуповане російськими військами, африканська делегація особисто відчула, що переживають українці щодня. Про це розповів очільник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Оособисто відчули, що переживають українці щодня": голова Київської ОВА про візит африканської делегації в Бучу

Цитата

"Ракетні атаки під час історичного візиту до України африканської делегації з миротворчою місією. Президенти ПАР, Коморських островів, Сенегалу, Замбії, Премʼєр-міністр Єгипту, спецпредставники Конго та Уганди сьогодні особисто відчули, що переживають українці щодня через військову агресію росіян", - написав він.

Деталі

Кравченко повідомив, що ОВА спільно з генеральним прокурором Андрієм Костіним, прокурором Київської області Максимом Кримом та міським головою Бучі Анатолієм Федоруком розповіли про воєнні злочини, які росіяни скоюють з перших днів повномасштабного вторгнення - мародерства, катування, вбивства мирних людей.

"Це те, що весь світ побачив у Бучі та інших містах і селах. Але за всі ці злочини неодмінно настане покарання. І ми дуже розраховуємо на широку підтримку всього цивілізованого світу", - заявив Кравченко, подякувавши країнам-партнерам за міжнародну підтримку України.

Нагадаємо

16 червня у Київ з візитом прибула африканська делегація. Вони розпочали свою поїздку з відвідування Бучі, де російські окупанти здійснювали страти, зґвалтування та тортури, і де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів.

Африканські лідери також зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і обговорили досягнення миру в Україні.

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