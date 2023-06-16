"Лично почувствовали, что переживают украинцы ежедневно": глава Киевской ОВА о визите африканской делегации в Бучу

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"Ракетные атаки во время исторического визита в Украину африканской делегации с миротворческой миссией. Президенты ЮАР, Коморских островов, Сенегала, Замбии, Премьер-министр Египта, спецпредставители Конго и Уганды сегодня лично почувствовали, что переживают украинцы ежедневно из-за военной агрессии россиян", - написал он.

Детали

Кравченко сообщил, что ОВА совместно с генеральным прокурором Андреем Костиным, прокурором Киевской области Максимом Крымом и городским головой Бучи Анатолием Федоруком рассказали о военных преступлениях, которые россияне совершают с первых дней полномасштабного вторжения - мародерства, пытки, убийства мирных людей.

"Это то, что весь мир увидел в Буче и других городах и селах. Но за все эти преступления непременно наступит наказание. И мы очень рассчитываем на широкую поддержку всего цивилизованного мира", - заявил Кравченко, поблагодарив страны-партнеры за международную поддержку Украины.

Напомним

16 июня в Киев с визитом прибыла африканская делегация. Они начали свою поездку с посещения Бучи, где российские оккупанты осуществляли казни, изнасилования и пытки, и где международные следователи собирают доказательства военных преступлений.

Африканские лидеры также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили достижение мира в Украине.