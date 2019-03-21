ООС: через ворожі обстріли загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Упродовж цієї доби незаконні збройні формування в зоні проведення операції Об'єднаних сил п'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Протягом поточної доби противник п'ять разів відкривав вогонь по позиціях наших військ. У тому числі – двічі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.
Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї бойовики відкривали вогонь у районі населеного пункту Широкине, з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу міста Авдіївка.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї у районі населеного пункту хутір Вільний, з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-4, з автоматичних станкових гранатометів біля населеного пункту Південне.
Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.
"Підрозділи, що обороняються, відповіли на обстріли противника вогнем чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - додали у штабі.
Як повідомляв УНН, 20 березня бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів ОС. Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.
Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил затримали бойовика "ЛНР".