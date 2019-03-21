ООС: через ворожі обстріли загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено

КИЇВ. 21 березня. УНН. Упродовж цієї доби незаконні збройні формування в зоні проведення операції Об'єднаних сил п'ять разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.