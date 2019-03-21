ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових, троє поранених

КИЇВ. 21 березня. УНН. 20 березня російські бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 74 міни. Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, витративши п’ять керованих ракет, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.