ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових, троє поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. 20 березня російські бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, при цьому 10 разів застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 та 82 мм з витратою 74 міни. Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, витративши п’ять керованих ракет, а також із озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”:
“з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Лебединське;
зі снайперської зброї — у районі міста Мар’їнка”.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
“двічі — з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також гранатометів — у районі населеного пункту Новолуганське;
двічі — з мінометів калібрів 120 та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Старий Айдар;
з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — у районі села Катеринівка;
з мінометів 120-го калібру та озброєння бойової машини піхоти БМП-1 — у районі населеного пункту Троїцьке;
з мінометів 82-го калібру — поблизу населених пунктів Піщане та Станиця Луганське;
з протитанкового ракетного комплексу — у районі населеного пункту Хутір Вільний”.
Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення.
Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об’єднаних сил.
За даними розвідки, 20 березня вогнем у відповідь двох бойовиків було ліквідовано та п’ятьох поранено. Також знищено склад з боєприпасами та один військовий автомобіль противника.
Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.