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ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, трое раненых

Киев • УНН

 • 12941 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. 20 марта российские боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины. Кроме того, противник обстреливал наших защитников с противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также с вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, трое раненых

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

“С автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Лебединский;
из снайперского оружия — в районе города Марьинка”.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”:

“Дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов — в районе населенного пункта Новолуганское;
дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Старый Айдар;
из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — в районе села Екатериновка;
из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП-первых районе населенного пункта Троицкое;
из минометов 82-го калибра — вблизи населенных пунктов Песчаное и Станица Луганское;
с противотанкового ракетного комплекса — в районе населенного пункта Хутор Вольный”.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки 20 марта огнем два боевика были ликвидированы и пятеро ранены. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Украинские Национальные Новости

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