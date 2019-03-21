В районі ООС затримали бойовика "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Служба безпеки України затримала в районі проведення операції Об’єднаних сил бойовика "ЛНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами ЗС України затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика терористичної організації "ЛНР", - йдеться в повідомленні.
За даними спецслужби, що у 2014 році громадянин України пройшов курс бойової та спеціальної підготовки в одному із тренувальних таборів на території російського міста Бєлгород, який проводився інструкторами з числа представників силових структур РФ.
Потім упродовж червня 2014-березня 2018 року він брав активну участь у бойових діях проти української армії у складі різних незаконних збройних формувань "ЛНР", повідомили у СБУ.
"Зокрема, перебуваючи у терористичному угрупованні бойовиків "Призрак", а згодом у різних підрозділах створеної російськими окупаційними військами "Народної міліції ЛНР", бойовик як артилерист та навідник артилерійської батареї брав участь в обстрілах українських військ у районі населених пунктів Зорінськ, Перевальськ, Комісарівка, Біле, Дебальцеве, Нікішине, Бахмутки та ін", - зазначили у спецслужбі.
Затриманому оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Також йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.
"Підозрюваний надає слідству важливі свідчення про злочини терористів проти мирного населення та військовослужбовців ЗС України, а також російської військової присутності на сході України", - додали у СБУ.
Нагадаємо, колишній бойовик "ДНР" переховувався на території Росії протягом п’яти років.