В районе ООС задержали боевика "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Служба безопасности Украины задержала в районе проведения операции Объединенных сил боевика "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с подразделениями ВС Украины задержали в районе проведения операции объединенных сил боевика террористической организации "ЛНР", - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, в 2014 году гражданин Украины прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории российского города Белгород, который проводился инструкторами из числа представителей силовых структур РФ.
Затем в течение июня 2014 года-март 2018 года он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе различных незаконных вооруженных формирований "ЛНР", сообщили в СБУ.
"В частности, находясь в террористической группировке боевиков "Призрак", а затем в различных подразделениях созданной российскими оккупационными войсками "Народной милиции ЛНР", боевик как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских войск в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино, Бахмутки и др", - отметили в спецслужбе.
Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК Украины. Также ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
"Подозреваемый предоставляет следствию важные показания о преступлениях террористов против мирного населения и военнослужащих ВС Украины, а также российского военного присутствия на востоке Украины", - добавили в СБУ.
Напомним, бывший боевик "ДНР" скрывался на территории России в течение пяти лет.