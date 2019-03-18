Колишній бойовик "ДНР" 5 років переховувався у РФ

КИЇВ. 18 березня. УНН. Правоохоронці затримали колишнього бойовика "ДНР", який прослужив на окупованій території декілька місяців а потім виїхав за межі України і переховувався на території Росії протягом п’яти років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.