Колишній бойовик "ДНР" 5 років переховувався у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Правоохоронці затримали колишнього бойовика "ДНР", який прослужив на окупованій території декілька місяців а потім виїхав за межі України і переховувався на території Росії протягом п’яти років. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
Повідомляється, що житель Покрова, що мав понести кримінальну відповідальність за скоєні правопорушення, виїхав на територію Донецька в жовтні 2014 року. Там на нього чекав товариш, який пообіцяв надати притулок на території однієї з військових частин терористів, де він прожив три місяці.
Приблизно в березні 2015 року фігурант разом зі знайомим приєднався до незаконних збройних формувань задля отримання зарплатні. Вже наступного дня найманець отримав звання рядового, одягнув форму та заступив оператором наводчика БПМ-1. А за кілька днів чоловік стояв на блокпосту терористів. З автоматом Калашникова в руках бойовик перевіряв громадян, які перетинали пункт пропуску.
Наступне завдання чоловіка чекало в Іловайську. Там він завантажував в вагони поїзда боєприпаси та супроводжував їх до Донецька. Також чоловік неодноразово їздив за отриманням провізії.
Вже за 2 місяці, не отримавши грошей, найманець покинув війську частину і потайки виїхав до РФ, де переховувався до лютого 2019 року.
Після повернення, вже за кілька тижнів перебування у Покровську в ході проведення операції "Розшук" співробітники карного розшуку викрили та затримали зловмисника.
Наразі щодо нього проводиться перевірка та вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Нагадаємо, у Черкасах бойовика "Д/ЛНР" засудили до 10 років ув’язнення