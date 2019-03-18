Бывший боевик "ДНР" 5 лет скрывался в РФ

Сообщается, что житель Покрова, который должен был понести уголовную ответственность за совершенные правонарушения, выехал на территорию Донецка в октябре 2014 года. Там его ждал товарищ, который пообещал предоставить убежище на территории одной из воинских частей террористов, где он прожил три месяца.

Примерно в марте 2015 года фигурант вместе со знакомым присоединился к незаконным вооруженным формированиям для получения зарплаты. Уже на следующий день наемник получил звание рядового, надел форму и заступил оператором наводчика БПМ-1. А через несколько дней мужчина стоял на блокпосту террористов. С автоматом Калашникова в руках боевик проверял граждан, которые пересекали пункт пропуска.

Следующая задача ждала мужчину в Иловайске. Там он загружал в вагоны поезда боеприпасы и сопровождал их в Донецк. Также неоднократно ездил за получением провизии.

Уже через 2 месяца, не получив денег, наемник покинул армейскую часть и тайком уехал в РФ, где скрывался до февраля 2019 года.

По возвращении, уже через несколько недель пребывания в Покровске в ходе проведения операции "Розыск" сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали злоумышленника.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Напомним, в Черкассах боевика "Д/ЛНР" приговорили к 10 годам заключения.