Бывший боевик "ДНР" 5 лет скрывался в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Правоохранители задержали бывшего боевика "ДНР", который прослужил на оккупированной территории несколько месяцев а потом выехал за пределы Украины и скрывался на территории России в течение пяти лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
Сообщается, что житель Покрова, который должен был понести уголовную ответственность за совершенные правонарушения, выехал на территорию Донецка в октябре 2014 года. Там его ждал товарищ, который пообещал предоставить убежище на территории одной из воинских частей террористов, где он прожил три месяца.
Примерно в марте 2015 года фигурант вместе со знакомым присоединился к незаконным вооруженным формированиям для получения зарплаты. Уже на следующий день наемник получил звание рядового, надел форму и заступил оператором наводчика БПМ-1. А через несколько дней мужчина стоял на блокпосту террористов. С автоматом Калашникова в руках боевик проверял граждан, которые пересекали пункт пропуска.
Следующая задача ждала мужчину в Иловайске. Там он загружал в вагоны поезда боеприпасы и сопровождал их в Донецк. Также неоднократно ездил за получением провизии.
Уже через 2 месяца, не получив денег, наемник покинул армейскую часть и тайком уехал в РФ, где скрывался до февраля 2019 года.
По возвращении, уже через несколько недель пребывания в Покровске в ходе проведения операции "Розыск" сотрудники уголовного розыска разоблачили и задержали злоумышленника.
Сейчас проводится проверка и решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Напомним, в Черкассах боевика "Д/ЛНР" приговорили к 10 годам заключения.