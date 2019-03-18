У Черкасах бойовика "Д/ЛНР" засудили до 10 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Черкасах учасника терористичних організацій "Луганська народна республіка" та "Донецька народна республіка" засудили до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
У ході спеціального досудового розслідування, яке провів слідчий відділ УСБУ в Черкаській області, було встановлено, що з квітня 2014 року до січня 2016 року чоловік вступив і проходив службу в силовому блоці терористичної організації "Луганська народна республіка", а з серпня 2017 проходить службу в силовому блоці терористичної організації "Донецька народна республіка".
Соснівський районний суд м. Черкаси визнав бойовика винним і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, суддю "Верховного суду ДНР" заочно засудили до 10 років в'язниці.