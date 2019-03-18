В Черкассах боевика "Д/ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы

В ходе специального предварительного расследования, проведенного следственным отделом УСБУ в Черкасской области, было установлено, что с апреля 2014 году до января 2016 мужчина вступил и проходил службу в силовом блоке террористической организации "Луганская народная республика", а с августа 2017 проходит службу в силовом блоке террористической организации "Донецкая народная республика".

Сосновский районный суд Черкасс признал боевика виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, судью "Верховного суда ДНР" заочно приговорили к 10 годам тюрьмы.