В Черкассах боевика "Д/ЛНР" приговорили к 10 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Черкассах участника террористических организаций "Луганская Народная Республика" и "Донецкая народная республика" приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
В ходе специального предварительного расследования, проведенного следственным отделом УСБУ в Черкасской области, было установлено, что с апреля 2014 году до января 2016 мужчина вступил и проходил службу в силовом блоке террористической организации "Луганская народная республика", а с августа 2017 проходит службу в силовом блоке террористической организации "Донецкая народная республика".
Сосновский районный суд Черкасс признал боевика виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, судью "Верховного суда ДНР" заочно приговорили к 10 годам тюрьмы.