Суддю "Верховного суду ДНР" заочно засудили до 10 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Димитрівський міський суд Донецької області заочно засудив суддю так званого "Верховного суду ДНР" до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, під час спеціального судового провадження було встановлено, що у січні 2015 року колишня суддя Апеляційного суду Донецької області Юлія Безрученко на підставі указу голови терористичної організації "ДНР" обійняла посаду "судді" так званого "Верховного суду ДНР".
Перебуваючи на вказаній псевдопосаді, вона брала активну участь у створенні і організації діяльності "місцевих судів ДНР" та роботі "Пленуму Верховного суду ДНР".
У прокуратурі підкреслюють, що обвинувачення повністю довело провину поплічниці терористів. Оскільки вона на теперішній час продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Донецької області, їй заочно призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше УНН повідомляв, що бойовика "ДНР" заочно засудили до 12 років ув’язнення.