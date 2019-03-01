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Бойовика "ДНР" заочно засудили до 12 років ув’язнення

Бойовика "ДНР" заочно засудили до 12 років ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. У Житомирі до 12 років позбавлення волі заочно засуджено учасника незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

"У четвер, 28 лютого 2019 року, Корольовський районний суд м. Житомира ухвалив вирок, яким 33-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт), ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України, та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, було зібрано беззаперечні докази, підтверджені у ході судового розгляду, про те, що зазначена особа протягом 2014-2016 років добровільно перебувала у складі незаконних збройних формувань, створених так званою ДНР, що діє на тимчасово окупованій території.

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Зокрема, поплічник так званої ДНР, у складі протизаконних груп, таких як "1-ша окрема слов’янська мотострілкова бригада", "Окрема бригада спеціального призначення "Восток", "3-тя рота окремого батальйону спеціального призначення "Патріот", чинив збройний опір та незаконну протидію виконанню службових обов’язків правоохоронцями і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні АТО.

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У прес-службі зазначили, що, керуючись принципом невідворотності покарання за скоєння тяжкого та особливо тяжкого злочинів, у зв’язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території України та за її межами, судом прийнято рішення про проведення спеціального досудового розслідування та судового провадження (за відсутності обвинуваченого).

Таким чином, уродженця Донеччини, який із 2015 року перебуває у розшуку, заочно засуджено до позбавлення волі строком на 12 років.

Раніше УНН повідомляв, що на Луганщині засудили проросійського терориста.

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