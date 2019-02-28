Бойовики за день 10 разів порушили "режим тиші" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Від початку поточної доби бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, застосувавши 12 разів озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку поточної доби противник 10 разів обстріляв позиції наших військ, застосувавши 12 разів озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, і витративши 111 снарядів та мін калібрів 122, 120 та 82 мм", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
"Підрозділи, які обстрілював противник, дали відповідь адекватним вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, шість разів і витративши 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по позиціях Об'єднаних сил вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.