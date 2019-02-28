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ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. 27 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, шість разів і витративши 44 снаряди та міни калібрів 122, 120 та 82 мм. Також по наших позиціях вівся вогонь з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики п’ять разів обстріляли позиції наших захисників:

“з мінометів калібру 120 мм, тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї — у районі населеного пункту Водяне;
з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів — біля населеного пункту Чермалик;
зі снайперської зброї — поблизу села Гнутове”.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” ворог здійснив шість обстрілів:

“тричі — з артилерійських систем калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів та мінометів калібру 82 мм — у районі населеного пункту Кримське;
з мінометів калібру 82 мм — поблизу села Жовте;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Новолуганське;
зі стрілецької зброї — у районі селища міського типу Станиця Луганська”.

В результаті обстрілів один наш захисник був поранений.

На кожен ворожий обстріл підрозділи Об’єднаних сил відповідали вогнем чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 27 лютого двох бойовиків знищено, п’ятьох поранено та знищено одну одиницю військової техніки противника.

Від початку поточної доби ворог наші позиції не обстрілював.

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