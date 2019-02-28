ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. 27 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики пять раз обстреляли позиции наших защитников:
“Из минометов калибра 120 мм, три раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Водяное;
из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов — у населенного пункта Чермалык;
из снайперского оружия — вблизи села Гнутово”.
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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг совершил шесть обстрелов:
“Трижды — из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Крымское;
из минометов калибра 82 мм — вблизи села Желтое;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Новолуганское;
из стрелкового оружия — в районе поселка городского типа Станица Луганская”.
В результате обстрелов один наш защитник был ранен.
На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.
По данным разведки, 27 февраля двое боевиков уничтожены, пятеро ранены и уничтожено одну единицу военной техники противника.
С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.