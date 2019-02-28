ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38802 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119463 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122391 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124239 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122427 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154460 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117322 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. 27 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по нашим позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики пять раз обстреляли позиции наших защитников:

“Из минометов калибра 120 мм, три раза из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Водяное;
из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов — у населенного пункта Чермалык;
из снайперского оружия — вблизи села Гнутово”.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг совершил шесть обстрелов:

“Трижды — из артиллерийских систем калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Крымское;
из минометов калибра 82 мм — вблизи села Желтое;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенного пункта Новолуганское;
из стрелкового оружия — в районе поселка городского типа Станица Луганская”.

В результате обстрелов один наш защитник был ранен.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств.

По данным разведки, 27 февраля двое боевиков уничтожены, пятеро ранены и уничтожено одну единицу военной техники противника.

С начала текущих суток враг наши позицию не обстреливал.

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