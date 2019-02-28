Боевики за день 10 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил, применив 12 раз вооружение, которое запрещено минскими договоренностями, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"С начала текущих суток противник 10 раз обстрелял позиции наших войск, применив 12 раз вооружение, которое запрещено минскими договоренностями, и потратив 111 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Подразделения, которые обстреливал противник, дали ответ адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, 27 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, шесть раз и потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по позициям Объединенных сил велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.