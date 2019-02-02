Засуджено бойовика терористичної організації "ДНР"

"Бойовика терористичної організації "ДНР", уродженця та мешканця міста Горлівка Донецької області засуджено до 9,5 років позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив Слов’янський міський суд Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Учасника НЗФ визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 – участь у терористичній організації та ч. 1 ст. 263 – носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу КК України.



"У березні 2015 року чоловік добровільно вступив на військову службу до незаконного збройного формування так званого "ДНР" та був зарахований на посаду водія-механіка 1 роти 1 мотострілецького батальйону 3 бригади 1 армійського корпусу", - зазначили в повідомленні.



Його затримали дев’ятого березня 2018 року з автоматом Калашнікова АК-74, спорядженого набоями коли він перебуваючи у складі незаконного формування ,брав активну участь в бойових діях проти підрозділів ЗС України в районі н. п. Зайцеве Бахмутського району Донецької області.



Також, зазначається, що вирок набрав законної сили.



Нагадаємо, працівниця колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським. Щоб повернутись до мирного життя мешканка окупованої території, звільнилась і розповіла про свою "службу" правоохоронцям.