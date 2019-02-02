Осуждено боевика террористической организации "ДНР"

"Боевика террористической организации "ДНР", уроженца города Горловка Донецкой области приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Славянский городской суд Донецкой области", - говорится в сообщении.

Участник НВФ признан виновным по ч. 1 ст. 258-3 - участие в террористической организации и ч. 1 ст. 263 - ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения УК Украины.



"В марте 2015 года мужчина добровольно поступил на военную службу в незаконного вооруженного формирования так называемого "ДНР" и был зачислен на должность водителя-механика 1 роты 1 мотострелкового батальона 3 бригады 1 армейского корпуса", - отметили в сообщении.



Его задержали девятого марта 2018 года с автоматом Калашникова АК-74, оснащенным патронами когда он находясь в составе незаконного формирования, принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВС Украины в районе н. п. Зайцево Бахмутского района Донецкой области.



Также отмечается, что приговор вступил в законную силу.



Напомним, сотрудница колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским. Чтобы вернуться к мирной жизни жительница оккупированной территории, уволилась и рассказала о своей "службе" правоохранителям.