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Працівниця колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським

Працівниця колонії "ДНР" добровільно здалася поліцейським

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Щоб повернутись до мирного життя, працівниця виправної колонії "ДНР", мешканка окупованої території, звільнилась і розповіла про свою "службу" правоохоронцям. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини, передає УНН.

"Під час чергування на КПВВ "Новотроїцьке" до працівника Волноваського відділу поліції звернулася 32-річна жителька окупованої території, яка розповіла, що у грудні 2018 вона покинула лави бойовиків і бажає повернутися на підконтрольну українську територію", - йдеться у повідомленні.

Вона розповіла, що чотири роки працювала у виправній колонії при "Міністерстві юстиції "ДНР". Жінка мала звання старшого сержанта і здійснювала охорону зовнішнього периметру колонії. Згодом, через хворобу своєї дитини, вона вимушена була звільнитись. Вона також додала, що їде до Волновахи за ліками, тому що на окупованій території немає можливості їх придбати. Жінка виявила бажання співпрацювати з поліцією.

Відносно неї відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності – ред.).

Тільки після того, як в рамках відповідної перевірки буде встановлено, що на час перебування у лавах "ДНР" підозрювана не вчиняла тяжких злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковано на ч. 6 ст. 260 КК України, згідно якої особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 27 грудня, військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу Об'єднаних сил, в ході виконання бойових завдань на лінії зіткнення, взяли в полон учасника НЗФ.

Українські Національні Новини

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