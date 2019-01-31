Работница колонии "ДНР" добровольно сдалась полицейским
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Чтобы вернуться к мирной жизни, работница исправительной колонии "ДНР", жительница оккупированной территории, уволилась и рассказала о своей "службе" правоохранителям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
"Во время дежурства на КПВВ "Новотроицкое" к работнику Волновахского отдела полиции обратилась 32-летняя жительница оккупированной территории, которая рассказала, что в декабре 2018 она покинула ряды боевиков и желает вернуться на подконтрольную украинскую территорию", - говорится в сообщении.
Она рассказала, что четыре года работала в исправительной колонии при "Министерстве юстиции "ДНР". Женщина имела звание старшего сержанта и осуществляла охрану внешнего периметра колонии. Впоследствии, из-за болезни своего ребенка, она вынуждена была уволиться. Она также добавила, что едет в Волноваху за лекарствами, так как на оккупированной территории нет возможности их купить. Женщина выразила желание сотрудничать с полицией.
В отношении нее открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности - ред.).
Только после того, как в рамках соответствующей проверки будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемая не совершала тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины, согласно которой лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
Напомним, 27 декабря, военнослужащие одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил, в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения, взяли в плен участника НВФ.