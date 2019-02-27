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На Луганщині засудили проросійського терориста

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. За матеріалами СБУ до 7 років 8 місяців засудили мешканця Луганщини за вчинення низки терактів та незаконне зберігання військових засобів ураження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ООС.

“Оперативники спецслужби встановили, що навесні 2015 року мешканець прикордонного населеного пункту здійснив підрив радіолокаційної станції однієї з військових частин, а також транспортних засобів, що належали співробітникам Держприкордонслужби та СБУ”, — йдеться у повідомлення.

Зловмисника було затримано у квітні 2015 року. Під час слідчих дій, за місцем його проживання, виявлено три пістолети, чотири тротилові шашки загальною вагою двісті грамів, набої різного калібру, електродетонатори та вибуховий пристрій іноземного виробництва.

“Старобільський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та у повному обсязі задовольнив позовні вимоги потерпілих”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, громадянина РФ, бойовика " ДНР", засудили до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українські Національні Новини

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