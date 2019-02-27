В Луганской области осудили пророссийского террориста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По материалам СБУ до 7 лет 8 месяцев осудили жителя Луганской области за совершение ряда терактов и незаконное хранение военных средств поражения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Оперативники спецслужбы установили, что весной 2015 житель приграничного населенного пункта совершил подрыв радиолокационной станции одной из воинских частей, а также транспортных средств, принадлежащих сотрудникам Госпогранслужбы и СБУ", - говорится в сообщении.
Злоумышленник был задержан в апреле 2015 года. Во время следственных действий по месту его проживания, обнаружены три пистолета, четыре тротиловые шашки общим весом двести граммов, патроны различного калибра, электродетонаторы и взрывное устройство иностранного производства.
"Старобельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и в полном объеме удовлетворил исковые требования потерпевших", - добавили в ведомстве.
Напомним, гражданина РФ, боевика "ДНР", приговорили к пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.