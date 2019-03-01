Боевика "ДНР" заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Житомире к 12 годам лишения свободы заочно приговорили участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"В четверг, 28 февраля 2019, Королевский районный суд Житомира вынес приговор, которым 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт), ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре, было собрано неопровержимые доказательства, подтвержденные в ходе судебного разбирательства, о том, что указанное лицо в течение 2014-2016 гг добровольно находилось в составе незаконных вооруженных формирований, созданных так называемой ДНР, действующих на временно оккупированной территории.
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В частности, соратник так называемой ДНР, в составе противозаконных групп, таких как "1-я отдельная славянская мотострелковая бригада", "Отдельная бригада специального назначения "Восток","3-я рота отдельного батальона специального назначения "Патриот", оказал вооруженное сопротивление и незаконную противодействие выполнению служебных обязанностей правоохранителями и военнослужащими Вооруженных Сил Украины, задействованными в проведении АТО.
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В пресс-службе отметили, что, руководствуясь принципом неотвратимости наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории Украины и за ее пределами, судом принято решение о проведении специального предварительного расследования и судебного производства (при отсутствии обвиняемого).
Таким образом, уроженца Донецкой области, который с 2015 находится в розыске, заочно приговорили к лишению свободы сроком на 12 лет.
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