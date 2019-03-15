Судью "Верховного суда ДНР" заочно приговорили к 10 годам тюрьмы

Согласно сообщению, в ходе специального судебного производства было установлено, что в январе 2015 года бывшая судья Апелляционного суда Донецкой области Юлия Безрученко на основании указа главы террористической организации "ДНР" заняла должность "судьи" так называемого "Верховного суда ДНР".

Находясь на указанной псевдодолжности, она принимала активное участие в создании и организации деятельности "местных судов ДНР" и работе "Пленума Верховного суда ДНР".

В прокуратуре подчеркивают, что обвинение полностью доказало вину союзницы террористов. Поскольку она в настоящее время продолжает находиться на временно оккупированной территории Донецкой области, ей заочно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее УНН сообщал, что боевика "ДНР" заочно приговорили к 12 годам заключения.