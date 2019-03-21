ООС: из-за вражеских обстрелов погиб военный ВСУ, еще один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В течение этих суток незаконные вооруженные формирования в зоне проведения операции Объединенных сил пять раз открывал огонь по позициям украинских военных. Вследствие обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток противник пять раз открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия боевики открывали огонь в районе населенного пункта Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4, с автоматических станковых гранатометов у населенного пункта Южное.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
"Подразделения, которые обороняются, ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе.
Как сообщал УНН, 20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ОС. Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.
Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил задержали боевика "ЛНР".