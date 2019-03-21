ООС: из-за вражеских обстрелов погиб военный ВСУ, еще один ранен

"В течение текущих суток противник пять раз открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия боевики открывали огонь в районе населенного пункта Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта хутор Вольный, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4, с автоматических станковых гранатометов у населенного пункта Южное.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

"Подразделения, которые обороняются, ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в штабе.

Как сообщал УНН, 20 марта боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений ОС. Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил задержали боевика "ЛНР".