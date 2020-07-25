ООС: бойовики тричі обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Від початку доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню, використавши міномети калібру 82 мм, а також станкові і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута, передає УНН.
“Від початку поточної доби до опівдня російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню тричі”, - сказав Максим Праута.
Він зазначив, що на Луганському напрямку близько 10:30 ворог здійснив три постріли зі станкового протитанкового гранатомету у бік наших позицій неподалік села Причепилівка.
На Донецькому напрямку на світанку противник з мінометів калібру 82 мм обстріляв захисників селища Опитне.
Біля села Водяне противник застосував станкові і ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.
“Попередньо, втрат серед українських захисників немає. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції — контрольована”, - додав Максим Праута.
Нагадаємо, вчора, 24 липня, бойовики 9 разів обстріляли українські позиції.
Також нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.