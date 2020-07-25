Нагадаємо, напередодні в Офісі Президента України заявили про прорив у Мінському процесі. Очікується, що з 27 липня на Донбасі запроваджується повне припинення вогню.
ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. 24 липня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети, кулемети і стрілецьке озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поблизу Старогнатівки противник тричі застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
Окупанти обстріляли і позиції українських захисників поблизу Гнутового, Лебединського, Пищевика та Широкиного, використавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Новотошківського і Хутору Вільний.
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“Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника та вогнем у відповідь змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, минулої доби, українські воїни поранили одного загарбника”, — йдеться у повідомленні штабу.
За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.
“Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню”, додали у штабі.
Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, противник вів вогонь з мінометів калібру 82 мм неподалік Опитного. Також ворог задіяв гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети поблизу Водяного.
За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.