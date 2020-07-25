Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.
ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, вблизи Старогнатовки противник трижды применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Оккупанты обстреляли и позиции украинских защитников вблизи Гнутово, Лебединского, Пищевика и Широкино, использовав гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, противник открывал огонь в сторону наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Новотошковское и Хутору Вольный.
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“Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика”, — говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.
“С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня”, добавили в штабе.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, противник вел огонь из минометов калибра 82 мм неподалеку опытно. Также враг привел гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы вблизи Водяного.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.